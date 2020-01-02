  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады разгромила Словакию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады разгромила Словакию

Хоккей
(1 голосов)

Номинальные хозяева после первого периода уже вели в счете

Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады разгромила Словакию
Новина українською

В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила Словакию со счётом 6:1.

В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон. По одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.

Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.

Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи сборная США примит Финляндию, а Швеция встретится с Чехией.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала

Канада U20 - Словакия U20 6:1

Шайбы: 1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5)   2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5)   3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл) – 23:42' (5x5)   4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5)   5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4)   6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4)   6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Канады по хоккею сборная Словакии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...