Молодежный чемпионат мира-2020. Сборная Канады разгромила Словакию

В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила Словакию со счётом 6:1.

В составе канадцев дубль оформил Барретт Хэйтон. По одной шайбе забросили Коннор Макмайкл, Джейкоб Бернард-Докер, Лиам Фуди и Алекси Лафренье. За Словакию голом отметился Оливер Окульяр.

Соперник сборной Канады по полуфиналу определится позднее.

Сегодня, 2 января, пройдут ещё две четвертьфинальных встречи сборная США примит Финляндию, а Швеция встретится с Чехией.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала

Канада U20 - Словакия U20 6:1

Шайбы: 1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5) 2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5) 3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл) – 23:42' (5x5) 4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5) 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4) 6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4) 6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)