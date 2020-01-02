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Молодежный чемпионат мира. Сборная Финляндии обыграла США с минимальным счетом
Шайба была забита в последнем периоде
Завершился ещё один матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Финляндии обыграла команду США со счётом 1:0. Единственную шайбу, в начале третьего периода, забросил Йоонас Оден.
Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 — между командами Швеции и Чехии. Она начнётся в 21:00.
Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала 02 января 2020
США U20 - Финляндия U20 0:1
Шайбы: 0:1 Оден (Танус, Хейнола) – 44:23' (5x4)
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