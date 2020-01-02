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Молодежный чемпионат мира. Сборная Финляндии обыграла США с минимальным счетом

Хоккей
(1 голосов)

Шайба была забита в последнем периоде

Молодежный чемпионат мира. Сборная Финляндии обыграла США с минимальным счетом
Новина українською

Завершился ещё один матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Финляндии обыграла команду США со счётом 1:0. Единственную шайбу, в начале третьего периода, забросил Йоонас Оден.

Сегодня, 2 января, пройдёт ещё одна четвертьфинальная встреча МЧМ-2020 — между командами Швеции и Чехии. Она начнётся в 21:00.

Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала 02 января 2020

США U20 - Финляндия U20 0:1

Шайбы: 0:1 Оден (Танус, Хейнола) – 44:23' (5x4)

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В статье: сборная Финляндии по хоккею сборная США по хоккею
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