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Швеция разбила Чехию в 1/4 финала ЧМ U-20
Шведы продолжают крушить все на своем пути.
После доминирующего выступления на групповом этапе шведы в первом раунде плей-офф отгрузили пять шайб в ворота Чехии.
Нильс Хегландер и Дэвид Густафссон забросили по две шайбы, а Хуго Альнефельт совершил 23 сэйва и оформил шатаут.
ЧМ U-20. 1/4 финала
Швеция U-20 – Чехия U-20 – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
В полуфинале чемпионата мира Швеция сыграет с Россией. Вторую путевку в финал разыграют Канада и Финляндия.
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