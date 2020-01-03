Швеция разбила Чехию в 1/4 финала ЧМ U-20

После доминирующего выступления на групповом этапе шведы в первом раунде плей-офф отгрузили пять шайб в ворота Чехии.

Нильс Хегландер и Дэвид Густафссон забросили по две шайбы, а Хуго Альнефельт совершил 23 сэйва и оформил шатаут.

ЧМ U-20. 1/4 финала

Швеция U-20 – Чехия U-20 – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

В полуфинале чемпионата мира Швеция сыграет с Россией. Вторую путевку в финал разыграют Канада и Финляндия.