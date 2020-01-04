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НХЛ. Вашингтон дожимает Каролину, Детройт проигрывает Далласу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон дожимает Каролину, Детройт проигрывает Далласу
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Даллас" - "Детройт"

4 - 1 (1-1; 2-0; 1-0)

"Каролина" - "Вашингтон"

3 - 4 (0-0; 0-2; 3-2)

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В статье: НХЛ
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