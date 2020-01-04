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НХЛ. Вашингтон дожимает Каролину, Детройт проигрывает Далласу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Даллас" - "Детройт"
4 - 1 (1-1; 2-0; 1-0)
"Каролина" - "Вашингтон"
3 - 4 (0-0; 0-2; 3-2)
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