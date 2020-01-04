ЧМ U-20. Канада крушит Финляндию и становится вторым финалистом мирового первенства

Сборная Канады по хоккею U-20 в полуфинале Чемпионата мира, что в эти дни проходит у них дома разгромно побеждает сборную Финляндии и выходит в финал мирового первенства среди юниоров. Подопечные Хантера победили соперника со счетом 5 - 0.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

Канада - Финляндия

5 - 0 (4-0; 1-0; 0-0)

1 период : 1-0 Макмайкл (01,48); 2-0 Лафреньер (03,05); 3-0 Драфсдейл (03,55); 4-0 Делландреа (14,49);

2 период: 5-0 Лафреньер (17,53)

3 период :

Соперником Канады в финальном матче станет сборная России, которая ранее победила Швецию.