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УХЛ. Донбасс побеждает Белый Барс, Днепр уничтожает Ледяных Волков
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты 25 тура Украинской хоккейной лиги:
"Донбасс" - "Белый Барс"
7 - 3 (1-0; 3-2; 3-1)
1 период: 1-0 Яковлев (17,45)
2 период: 1-1 Бабинец (03,50); 2-1 Никифоров (08,01); 3-1 Захаров (08,09); 4-1 Карпенко (10,25); 4-2 Бородай (19,38)
3 период: 4-3 Зозовський (02,00); 5-3 Уилсон (04,25); 6-3 Коренчук (11,02); 7-3 Лялька (16,49)
"Ледяные Волки" - "Днепр Х."
0 - 8 (0-2; 0-3; 0-3)
1 период: 0-1 Каракулько (11,50); 0-2 Каракулько (14,28)
2 период: 0-3 Васелинков (04,17); 0-4 Чернышенко (10,33); 0-5 Матусевич (17,36)
3 период: 0-6 Шибаев (16,55); 0-7 Луговой (18,45); 0-8 Целогородцев (19,32)
Турнирная таблица УХЛ: