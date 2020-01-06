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Камбэк Канады и слезы России в финале ЧМ U-20. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Канадские хоккеисты в решающем матче чемпионата мира в третьем периоде отыгрались со счета 1:3.

Камбэк Канады и слезы России в финале ЧМ U-20. ВИДЕО
Новина українською

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В статье: сборная Канады по хоккею чемпионат мира по хоккею U20
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