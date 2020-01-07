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НХЛ. Эдмонтон переиграл Торонто, успехи Виннипега и Коламбуса

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Эдмонтон переиграл Торонто, успехи Виннипега и Коламбуса
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Монреаль – Виннипег – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Айлендерс – Колорадо – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Торонто – Эдмонтон – 4:6 (0:1, 3:3, 1:2)

Лос-Анджелес – Коламбус – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

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В статье: НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз
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