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НХЛ. Эдмонтон переиграл Торонто, успехи Виннипега и Коламбуса
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Монреаль – Виннипег – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Айлендерс – Колорадо – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Торонто – Эдмонтон – 4:6 (0:1, 3:3, 1:2)
Лос-Анджелес – Коламбус – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
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