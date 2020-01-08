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НХЛ. Тампа поиздевалась над Ванкувером, Вашингтон разбил Оттаву

Хоккей
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В НХЛ завершен большой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Тампа поиздевалась над Ванкувером, Вашингтон разбил Оттаву
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Вашингтон – Оттава – 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)

Каролина – Филадельфия – 5:4 (2:2, 2:1, 0:1)

Нью-Джерси – Айлендерс – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1)

Флорида – Аризона – 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 9:2 (0:1, 6:1, 3:0)

Детройт – Монреаль – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Рейнджерс – Колорадо – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Нэшвилл – Бостон – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Чикаго – Калгари – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Анахайм – Коламбус – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Вегас – Питтсбург – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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