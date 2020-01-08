Ледяные Волки добыли победу над Динамо

8 января, в Киеве состоялся первый поединок 26-ого тура УХЛ-Пари-Матч. "Ледяные Волки" принимали харьковское "Динамо".

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в крушении самолета Boeing 737-800 рейсом Тегеран – Киев. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Начало первого периода можно смело занести в актив "динамовцев", которые неожиданно начали с прессинга хозяев на площадке и открыли счет в матче. Точным броском отметился Михаил Геворкян. "Волки" бросились вперед, перехватили инициативу и у ворот "динамовцев" раз за разом начали возникать опасные моменты. Ближе к экватору, голевые моменты киевлян перешли в два гола. Третий гол за киевлян забил Илья Чуйков. Правда, перед его голом, своим шансом не воспользовался Кирилл Фроленко.

Счет 3:1 продержался до конца периода.

Вторая двадцатиминутка ничем не отличалась от первой. Хозяева полностью контролировали ход игры, заставляя гостей постоянно ошибаться и искать свое счастье в контратаках. В результате еще три шайбы оказались в воротах харьковчан, которые смогли ответить лишь одной.

Заключительный период, как и предыдущие, порадовал болельщиков забитыми голами. На седьмую шайбу киевлян, гости смогли ответить двумя.

В результате, матч завершился со счетом 7:4 в пользу "Ледяных Волков".

"Ледяные Волки" - МХК "Динамо" 7:4 (3:1, 3:1, 1:2)