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НХЛ. Вашингтон проиграл Филадельфии, Виннипег разобрался с Торонто
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат.
Филадельфия – Вашингтон – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Торонто – Виннипег – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Даллас – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
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