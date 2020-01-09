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НХЛ. Вашингтон проиграл Филадельфии, Виннипег разобрался с Торонто

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат.

НХЛ. Вашингтон проиграл Филадельфии, Виннипег разобрался с Торонто
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Филадельфия – Вашингтон – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Торонто – Виннипег – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0)

Лос-Анджелес – Даллас – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс
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