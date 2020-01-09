Кременчуг обыграл Белый Барс и пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Белый Барс" — "Кременчуг" 4:10 (2:4, 2:2, 0:4 )

Лидер чемпионата Украины "Кременчуг" шестой раз в сезоне обыграл "Белый Барс" в текущем сезоне УХЛ.

Хозяева агрессивно начали матч и забросили уже на 9-й секунде, а вскоре повели со счетом 2:0. Но гости не дрогнули и уже к концу периода отыгрались и вышли вперед. Во втором периоде команды смогли сохранить паритет, а вот уже в заключительном отрезке матча гости легко забросили четыре шайбы и выиграли матч. В итоге, "Кременчуг" пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб, но впервые сделал это не в матче с "Динамо" или "Ледяными Волками".

Команда Александра Савицкого продолжает идти на первом месте в турнирной таблице, тогда как "Белый Барс" остается четвертым.