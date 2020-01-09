  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кременчуг обыграл Белый Барс и пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кременчуг обыграл Белый Барс и пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб

Хоккей
(1 голосов)

Кременчуг укрепил свое лидерство

Кременчуг обыграл Белый Барс и пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб
Новина українською

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Белый Барс" — "Кременчуг" 4:10 (2:4, 2:2, 0:4 )

Лидер чемпионата Украины "Кременчуг" шестой раз в сезоне обыграл "Белый Барс" в текущем сезоне УХЛ.

Хозяева агрессивно начали матч и забросили уже на 9-й секунде, а вскоре повели со счетом 2:0. Но гости не дрогнули и уже к концу периода отыгрались и вышли вперед. Во втором периоде команды смогли сохранить паритет, а вот уже в заключительном отрезке матча гости легко забросили четыре шайбы и выиграли матч. В итоге, "Кременчуг" пятый раз в сезоне забросил в ворота соперника 10 или больше шайб, но впервые сделал это не в матче с "Динамо" или "Ледяными Волками".

Команда Александра Савицкого продолжает идти на первом месте в турнирной таблице, тогда как "Белый Барс" остается четвертым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Кременчуг Белый Барс (Белая Церковь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...