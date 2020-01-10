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НХЛ. Тампа разбила Аризону, Вегас уступил Лос-Анджелесу
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.
Бостон – Виннипег – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
Флорида – Ванкувер – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Монреаль – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Тампа-Бэй – Аризона – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Сент-Луис – Баффало – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Чикаго – Нэшвилл – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Калгари – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Анахайм – Даллас – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Вегас – Лос-Анджелес – 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)
Сан-Хосе – Коламбус – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
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