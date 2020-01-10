  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Тампа разбила Аризону, Вегас уступил Лос-Анджелесу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Тампа разбила Аризону, Вегас уступил Лос-Анджелесу

Хоккей
(3 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Тампа разбила Аризону, Вегас уступил Лос-Анджелесу
Новина українською

Бостон – Виннипег – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Флорида – Ванкувер – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Монреаль – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)

Тампа-Бэй – Аризона – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Сент-Луис – Баффало – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Чикаго – Нэшвилл – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Калгари – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Анахайм – Даллас – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)

Сан-Хосе – Коламбус – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...