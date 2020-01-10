В НХЛ впервые за 7 лет забил вратарь

Первую в карьере шайбу Ринне забил в концовке домашнего матча против Чикаго (5:2). При счете 2:4 Блэкхокс перешли на игру без вратаря и получили шайбу в пустые ворота.

For the first time since 2013... WE HAVE A GOALIE GOAL.



Bless you, Pekka Rinne. ???? pic.twitter.com/teY98yCmB9 — NHL (@NHL) 10 января 2020 г.

Ринне стал 12 вратарем-бомбардиром в истории НХЛ и первым автором шайбы со времен Майка Смита, который в 2013 году отметился голом в составе Аризоны.

Пекка Ринне с 2005 года провел в НХЛ 650 матчей, в которых одержал 356 побед при 196 шатаутах. В сезоне 2016-2017 вместе с Хищниками 37-летний финн дошел до финала Кубка Стэнли, уступив Питтсбургу (2:4).