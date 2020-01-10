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Рекорд в УХЛ: защитник Белого Барса забросил за 9 секунд. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Владимир Алексюк в матче с Кременчуком стал автором самой быстрой шайбы в истории чемпионата Украины.

Рекорд в УХЛ: защитник Белого Барса забросил за 9 секунд. ВИДЕО
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В статье: УХЛ ХК Белый Барс (Бровары)
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