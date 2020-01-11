Хоккей
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НХЛ. Каролина уверенно побеждает Аризону, Колорадо в овертайме уступает Питтсбургу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Детройт" - "Оттава"
3 - 2 после Б (1-0; 1-2; 0-0; 0-0; 1-0)
"Каролина" - "Аризона"
3 - 0 (1-0; 2-0; 0-0)
"Колорадо" - "Питтсбург"
3 - 4 после ОТ (1-0; 1-1; 1-2; 0-1)
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