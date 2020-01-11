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УХЛ. Кременчуг крушит Ледяных Волков, Донбасс уничтожает Динамо Харьков
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей 27 тура Украинской хоккейной лиги:
"Донбасс" - "Динамо Харьков"
14 - 1 (4-0; 5-1; 5-0)
1 период: 1-0 Никифоров; 2-0 Уилсон; 3-0 Коренчук; 4-0 Буценко
2 период: 5-0 Колесников; 6-0 Подзинс; 7-0 Подзинс; 8-0 Сисланиковс; 9-0 Милехин; 9-1 Геворкян
3 период: 10-1 Мостовой; 11-1 Разумов; 12-1 Подзинс; 13-1 Милиохин; 14-1 Захаров.
"Ледяные Волки" - "Кременчуг"
12 - 2 (1-2; 1-6; 0-4)
1 период: 0-1 Бондарук; 1-1 Андрющенко; 1-2 Ворона
2 период: 1-3 Орлов; 1-4 Савченко; 1-5 Киселев; 1-6 Бондарук; 1-7 Созонов; 1-8 Созонов; 2-8 Андрющенко.
3 период: 2-9 Орлов; 2-10 Гриценко; 2-11 Киселев; 2-12 Ворона.
Турнирная таблица УХЛ: