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НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Торонто, победы Нэшвилла и Баффало

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Торонто, победы Нэшвилла и Баффало
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Виннипег – Нэшвилл – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Миннесота – Ванкувер – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Детройт – Баффало – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Аризона – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Флорида – Торонто – 8:4 (3:0, 4:3, 1:1)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс
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