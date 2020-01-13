Хоккей
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НХЛ. Флорида забросила 8 шайб в ворота Торонто, победы Нэшвилла и Баффало
За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
Виннипег – Нэшвилл – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Миннесота – Ванкувер – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Детройт – Баффало – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Аризона – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Флорида – Торонто – 8:4 (3:0, 4:3, 1:1)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
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