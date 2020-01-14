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Форвард Донбасса первым в истории УХЛ забросил 100 шайб
Виталий Лялька вошел в историю чемпионата Украины.
Чтобы достичь отметки в 100 шайб, Ляльке в составе Дженералз и Донбасса понадобилось отыграть в УХЛ всего 128 матчей.
В сезоне 2016-2017 новоиспеченный рекордсмен за Дженералз забросил 24 шайбы. С тех пор Лялька в двух сезонах подряд забивал как минимум по 30 шайб. В текущем сезоне на его счету 13 точных бросков в 22 матчах.
В списке лучших бомбардиров УХЛ позади Виталия Ляльки идет Илья Коренчук (83 шайбы), Владимир Чердак (70), Николай Киселев (63) и Иван Савченко (62).
Ранее UA-Футбол сообщал, что защитник Белого Барса стал автором быстрейшей шайбы в истории УХЛ.