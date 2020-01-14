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В Матче звезд НХЛ появится новый конкурс

Хоккей
(1 голосов)

Об этом сообщает ESPN

В Матче звезд НХЛ появится новый конкурс
Новина українською

В Матче звёзд НХЛ 2020 года появится новый конкурс мастерства, сообщает ESPN. По имеющейся информации, организаторы предложат хоккеистам соревноваться в точности броска с трибун в мишени, находящиеся на льду.

Напомним, 12 января стал известны окончательные составы сборных дивизионов на Матч звёзд. Последними участниками стали победители зрительского голосования — нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши, форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Митчелл Марнер, нападающий "Сент-Луис Блюз" Дэвид Перрон и защитник "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз.

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В статье: Матч звезд НХЛ
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