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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Айлендерс, Питтсбург и Торонто громят соперников

Хоккей
(1 голосов)

В регулярном чемпионате НХЛ завершен большой игровой день.

НХЛ. Айлендерс, Питтсбург и Торонто громят соперников
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Баффало – Вегас – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Коламбус – Бостон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Айлендерс – Детройт – 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)

Питтсбург – Миннесота – 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)

Торонто – Нью-Джерси – 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)

Оттава – Чикаго – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Виннипег – Ванкувер – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Аризона – Сан-Хосе – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Колорадо – Даллас – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Баффало – Вегас – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Эдмонтон – Нэшвилл – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс
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