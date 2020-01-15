Хоккей
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НХЛ. Айлендерс, Питтсбург и Торонто громят соперников
В регулярном чемпионате НХЛ завершен большой игровой день.
Баффало – Вегас – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Коламбус – Бостон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Айлендерс – Детройт – 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)
Питтсбург – Миннесота – 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)
Торонто – Нью-Джерси – 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Оттава – Чикаго – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)
Виннипег – Ванкувер – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Аризона – Сан-Хосе – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Колорадо – Даллас – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)
Баффало – Вегас – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Эдмонтон – Нэшвилл – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
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