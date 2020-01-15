Белый Барс в гостях уверенно обыграл Динамо

15 января в рамках 28-го тура УХЛ МХК "Динамо" принимал "Белый Барс".

Начало первого периода было за хозяевами. Уже на второй минуте поединка, они имели две возможности для взятия ворот. В одном из них гостей спасла стойка ворот. В дальнейшем, инициативой владели хоккеисты "Белого Барса", которые момент за моментом нагнетали обстановку возле ворот Михаила Шевчука. За 32 секунды до конца, "Барсам" удалось забросить шайбу.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой. На 5 минуте периода, "Барсы" сумели создать и реализовать голевой момент. Точный бросок на свой счет записал Роман Благой. В дальнейшем, гости продолжали контролировать ход поединка и на 34 минуте забросили третью шайбу.

В заключительном отрезке встречи обе команды смогли отличиться по одному разу.

Итоговый счет матча 4:1 в пользу гостей.

Таким образом, подопечные Константина Буценко набрали 3 очка и с 38 баллами продолжают занимать четвертую позицию в чемпионате, а харьковчане, с 4 очками, продолжают находиться на последнем месте.

МХК "Динамо" - "Белый Барс" 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)