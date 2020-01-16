Хоккей
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НХЛ. Выездные успехи Чикаго и Филадельфии
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Монреаль – Чикаго – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Сент-Луис – Филадельфия – 3:4 (1:0, 0:2, 2:1)
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