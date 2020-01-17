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НХЛ. Вашингтон обыграл Нью-Джерси, успехи Бостона и Колорадо

Хоккей
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В регулярном чемпионате НХЛ завершен большой игровой день.

НХЛ. Вашингтон обыграл Нью-Джерси, успехи Бостона и Колорадо
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Коламбус – Каролина – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Флорида – Лос-Анджелес – 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

Айлендерс – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Торонто – Калгари – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)

Филадельфия – Монреаль – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Вашингтон – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Бостон – Питтсбург – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Оттава – Вегас – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Миннесота – Тампа-Бэй – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Нэшвилл – Анахайм – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Даллас – Баффало – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Колорадо – Сан-Хосе – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Ванкувер – Аризона – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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