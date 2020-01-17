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НХЛ. Вашингтон обыграл Нью-Джерси, успехи Бостона и Колорадо
В регулярном чемпионате НХЛ завершен большой игровой день.
Коламбус – Каролина – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Флорида – Лос-Анджелес – 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)
Айлендерс – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Торонто – Калгари – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)
Филадельфия – Монреаль – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Бостон – Питтсбург – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Оттава – Вегас – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Миннесота – Тампа-Бэй – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Нэшвилл – Анахайм – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Даллас – Баффало – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Колорадо – Сан-Хосе – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Ванкувер – Аризона – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)