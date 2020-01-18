Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Тампа Бэй крушит Виннипег, Питтсбург и Анахайм побеждают в овертаймах
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Виннипег" - "Тампа-Бэй"
1 - 7 (0-3; 1-2; 0-2)
"Детройт" - "Питтсбург"
1 - 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)
"Каролина" - "Анахайм"
1 - 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...