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НХЛ. Тампа Бэй крушит Виннипег, Питтсбург и Анахайм побеждают в овертаймах

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа Бэй крушит Виннипег, Питтсбург и Анахайм побеждают в овертаймах
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Виннипег" - "Тампа-Бэй"

1 - 7 (0-3; 1-2; 0-2)

"Детройт" - "Питтсбург"

1 - 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)

"Каролина" - "Анахайм"

1 - 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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