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УХЛ. Динамо Харьков и Днепр творят голевую феерию, Донбасс в серии булидов побеждает Кременчуг
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:
1) "Белый Барс" - "Ледяные Волки"
1 - 2 (0-1; 0-1; 1-0)
1 период: 0-1 Удовиченко (14,59)
2 период: 0-2 Удовиченко (02,10)
3 период: 1-2 Лесников (05,53)
2) "Кременчуг" - "Донбасс"
4 - 5 (1-1; 2-2; 1-1; 0-0; 1-2)
1 период: 0-1 Коренчук (05,24); 1-1 Толстушко (12,16)
2 период: 2-1 Гриценко (01,56); 2-2 Костиков (02,20); 2-3 Подзинс (08,01); 3-3 Гриценко (15,24)
3 период: 3-4 Никифоров (06,54); 4-4 Пукс (07,47)
ОТ: 0-0
Серия булидов: 1-2
3) "Динамо Харьков" - "Днепр Херсон"
3 - 9 (1-3; 1-3; 1-3)
1 период: 0-1 Ромашенко (03,29); 0-2 Пугачев (07,15); 1-2 Геворкян (13,03); 1-3 Пугачев (15,48)
2 период: 1-4 Анфанасьев (01,58); 1-5 Дорофеев (09,28); 1-6 Каракулько (13,51); 2-6 Панков (18,45)
3 период: 3-6 Геворякян (08,22); 3-7 Кузьмик (12,51); 3-8 Коваленко; 3-9 Кузьмик (19,55)
Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ: