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НХЛ. Миннесота разбивает Даллас, Торонто крупно уступает Чикаго
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Айлендерс" - "Вашингтон"
4 - 6 (2-1; 2-0; 0-5)
"Эдмонтон" - "Аризона"
7 - 3 (3-0; 3-2; 1-1)
"Колорадо" - "Сент-Луис"
5 - 3 (1-1; 3-1; 1-1)
"Оттава" - "Калгари"
5 - 2 (1-0; 2-0; 2-2)
"Детройт" - "Флорида"
1 - 4 (0-2; 1-0; 0-2)
"Коламбус" - "Нью-Джерси"
5 - 0 (1-0; 4-0; 0-0)
"Монреаль" - "Вегас"
5 - 4 после Б (3-0; 1-2; 0-2; 0-0; 2-1)
"Торонто" - "Чикаго"
2 - 6 (0-3; 2-3; 0-0)
"Филадельфия" - "Лос-Анджелес"
4 - 1 (1-0; 2-0; 1-1)
"Нэшвилл" - "Баффало"
2 - 1 (0-1; 1-0; 1-0)
"Миннесота" - "Даллас"
7 - 0 (2-0; 3-0; 2-0)
"Ванкувер" - "Сан-Хосе"
4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)