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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Миннесота разбивает Даллас, Торонто крупно уступает Чикаго

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота разбивает Даллас, Торонто крупно уступает Чикаго
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Айлендерс" - "Вашингтон"

4 - 6 (2-1; 2-0; 0-5)

"Эдмонтон" - "Аризона"

7 - 3 (3-0; 3-2; 1-1)

"Колорадо" - "Сент-Луис"

5 - 3 (1-1; 3-1; 1-1)

"Оттава" - "Калгари"

5 - 2 (1-0; 2-0; 2-2)

"Детройт" - "Флорида"

1 - 4 (0-2; 1-0; 0-2)

"Коламбус" - "Нью-Джерси"

5 - 0 (1-0; 4-0; 0-0)

"Монреаль" - "Вегас"

5 - 4 после Б (3-0; 1-2; 0-2; 0-0; 2-1)

"Торонто" - "Чикаго"

2 - 6 (0-3; 2-3; 0-0)

"Филадельфия" - "Лос-Анджелес"

4 - 1 (1-0; 2-0; 1-1)

"Нэшвилл" - "Баффало"

2 - 1 (0-1; 1-0; 1-0)

"Миннесота" - "Даллас"

7 - 0 (2-0; 3-0; 2-0)

"Ванкувер" - "Сан-Хосе"

4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)

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В статье: НХЛ
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