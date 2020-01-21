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НХЛ. Колорадо обыграл Детройт, Флорида огорчила Миннесоту

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Колорадо обыграл Детройт, Флорида огорчила Миннесоту
Новина українською

Колорадо – Детройт – 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Миннесота – Флорида – 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

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В статье: НХЛ Детройт Ред Уингз Колорадо Эвеланш
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