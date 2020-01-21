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НХЛ. Колорадо обыграл Детройт, Флорида огорчила Миннесоту
За океаном завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.
Колорадо – Детройт – 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)
Миннесота – Флорида – 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)
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