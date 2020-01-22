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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон бьет Вегас, победы Филадельфии и Каролины

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Бостон бьет Вегас, победы Филадельфии и Каролины
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Бостон – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Каролина – Виннипег – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Рейнджерс – Айлендерс – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Филадельфия – Питтсбург – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Чикаго – Флорида – 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс
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