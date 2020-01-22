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НХЛ. Бостон бьет Вегас, победы Филадельфии и Каролины
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Бостон – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Каролина – Виннипег – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Айлендерс – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Филадельфия – Питтсбург – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Чикаго – Флорида – 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)
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