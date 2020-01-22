Белый Барс сенсационно обыграл Донбасс

Сегодня, 22 января, в Дружковке состоялся очередной поединок 30-ого тура УХЛ-Пари-Матч. Местный "Донбасс" принимал "Белый Барс".

Уже на 22 секунде первого периода, гости провели быструю контратаку и вышли вперед.

Дончане постоянно атаковали ворота гостей, а те, в свою очередь, сдерживая натиск хозяев, продемонстрировали прекрасную и результативную игру на контратаках. Уже на 6 минуте, они увеличили счет до 2:0 в пользу гостей. На 14 минуте Роман Благой забросил третью шайбу. А за три минуты до конца периода, после очередной контратаки гостей, Ярослав Панченко сделал счет 4:0.

Во втором периоде сценарий игры не поменялся. Хоккеисты "Донбасса" все шли вперед, а белоцерковчане, сдерживая натиск хозяев, успешно сопротивлялись.

И все же, на 33 минуте с передачи Никиты Буценко, Олег Шишлянников забросил первую шайбу "Донбасса" в игре.

В третьей двадцатиминутке ключевыми стали одиннадцать минут периода. С 45 по 56 минуты обе команды забросили по две шайбы. У дончан голы забивали Никита Милёхин и Айнарс Подзиньш. А у белоцерковчан – Сергей Бабинец и Роман Благой.



В результате, финальная сирена зафиксировала выездную победу "Белого Барса" со счетом 7:3.



После этого матча, турнирная таблица не изменилась. Подопечные Константина Буценко с 41 баллом продолжают занимать четвертую позицию в чемпионате, а "Донбасс", имея в активе 59 очков (одна игра в запасе) – третьи.

"Донбасс" - "Белый Барс" 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)