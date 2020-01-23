Днепр легко обыграл Ледяных Волков

В матче 30-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, "Днепр" принимал киевских "Ледяных Волков".

В середине первого периода хозяева открыли счёт благодаря точному броску Александра Матерухин. "Ледяные Волки" удерживали минимальное отставание до конца второго периода, когда двойной малый штраф получил Андрей Удовиченко. За 4 минуты херсонцы забросили две шайбы – отметились Александр Шибаев и Андрей Жвачкин.

На 39-й минуте ещё раз в воротах Никиты Петленко "расписался" Александр Матерухин. Он же записал на свой счёт ещё одну шайбу спустя 6 минут, оформив, таким образом, хет-трик. Точку в матче за 3 минуты до конца основного времени поставил Александр Каракулько, забросивший 18-ю шайбу в сезоне.

Таким образом "Днепр" укрепился на втором месте в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Донбасса" до 6 очков – однако дончане имеют две игры в запасе.

"Днепр" - "Ледяные Волки" 6:0 (1:0; 3:0; 2:0)