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УХЛ. Донбасс минимально побеждает херсонский Днепр
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матча 31 тура Украинской хоккейной лиги:
"Днепр Херсон" - "Донбасс"
1 - 2 (0-0; 0-1; 1-1)
1 период: 0-0
2 период: 0-1 Милиохин (08,55)
3 период: 0-2 Коренчук (08,39); 1-2 Целогородцев (19,43)
Турнирная таблица УХЛ:
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