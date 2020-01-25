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УХЛ. Донбасс минимально побеждает херсонский Днепр

Хоккей
(2 голосов)

Результаты тура УХЛ

УХЛ. Донбасс минимально побеждает херсонский Днепр
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 31 тура Украинской хоккейной лиги:

"Днепр Херсон" - "Донбасс"

1 - 2 (0-0; 0-1; 1-1)

1 период: 0-0

2 период: 0-1 Милиохин (08,55)

3 период: 0-2 Коренчук (08,39); 1-2 Целогородцев (19,43)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Донбасс минимально побеждает херсонский Днепр - изображение 1

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ХК Днепр (Херсон)
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