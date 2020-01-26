Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УХЛ. Белый Барс минимально побеждает Кременчуг
Результаты матча 31 тура
Вашему вниманию результаты матча 31 тура Украинской хоккейной лиги:
"Белый Барс" - "Кременчуг"
2 - 0 (0-0; 0-0; 2-0)
1 период: 0-0
2 период: 0-0
3 период: 1-0 Благой (15,24); 2-0 Благой (19,42)
Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...