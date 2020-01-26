  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. УХЛ. Белый Барс минимально побеждает Кременчуг
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УХЛ. Белый Барс минимально побеждает Кременчуг

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча 31 тура

УХЛ. Белый Барс минимально побеждает Кременчуг
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты матча 31 тура Украинской хоккейной лиги:

"Белый Барс" - "Кременчуг"

2 - 0 (0-0; 0-0; 2-0)

1 период: 0-0

2 период: 0-0

3 период: 1-0 Благой (15,24); 2-0 Благой (19,42)

Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Белый Барс минимально побеждает Кременчуг - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УХЛ ХК Кременчуг Белый Барс (Белая Церковь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...