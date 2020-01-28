  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Вашингтон обыграл Монреаль, Тампа уступила Далласу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон обыграл Монреаль, Тампа уступила Далласу

Хоккей
(1 голосов)

За океаном после паузы на матч всех звезд возобновил регулярный чемпионат НХЛ.

НХЛ. Вашингтон обыграл Монреаль, Тампа уступила Далласу
Новина українською

Монреаль – Вашингтон – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Оттава – Нью-Джерси – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Нэшвилл – Торонто – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Даллас – Тампа-Бэй – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Ванкувер – Сент-Луис – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Сан-Хосе – Анахайм – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...