Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вашингтон обыграл Монреаль, Тампа уступила Далласу
За океаном после паузы на матч всех звезд возобновил регулярный чемпионат НХЛ.
Монреаль – Вашингтон – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Оттава – Нью-Джерси – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)
Нэшвилл – Торонто – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Даллас – Тампа-Бэй – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)
Ванкувер – Сент-Луис – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Сан-Хосе – Анахайм – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...