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Донбасс уверенно обыграл Ледяных Волков
Все решилось во втором периоде
В матче 32-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Донбасс" принимал "Ледяных Волков".
Первый период прошел в равной борьбе, соперники обменивались бросками, но определить сильнейшего так и не удалось.
После безголевого первого периода подопечным Сергея Витера пришлось отзащищаться две минуты в меньшинстве, а сразу после этого хозяева воспользовались провалом в обороне и успешно завершили атаку. Спустя еще три минуты Александр Костиков установил счет на табло 2-0. Во второй половине периода киевляне заработали два удаления подряд, предоставив "Донбассу" большинство 5-на-3, но третья шайба оказалась в воротах "Волков".
В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу на 47 минуте, на что хоккеисты "Донбасса" ответили своим голом.
Итоговая победа позволила "Донбасу" укрепить свои позиции.
УХЛ. 32 тур.
"Донбасс" - "Ледяные Волки" 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)