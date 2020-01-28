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Донбасс уверенно обыграл Ледяных Волков

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(1 голосов)

Все решилось во втором периоде

Донбасс уверенно обыграл Ледяных Волков
Новина українською

В матче 32-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Донбасс" принимал "Ледяных Волков".

Первый период прошел в равной борьбе, соперники обменивались бросками, но определить сильнейшего так и не удалось.

После безголевого первого периода подопечным Сергея Витера пришлось отзащищаться две минуты в меньшинстве, а сразу после этого хозяева воспользовались провалом в обороне и успешно завершили атаку. Спустя еще три минуты Александр Костиков установил счет на табло 2-0. Во второй половине периода киевляне заработали два удаления подряд, предоставив "Донбассу" большинство 5-на-3, но третья шайба оказалась в воротах "Волков".

В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу на 47 минуте, на что хоккеисты "Донбасса" ответили своим голом.

Итоговая победа позволила "Донбасу" укрепить свои позиции.

УХЛ. 32 тур.

"Донбасс" - "Ледяные Волки" 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Ледяные Волки
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