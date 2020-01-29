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Днепр уступил Кременчугу в серии буллитов

Хоккей
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Днепр уступил Кременчугу в серии буллитов
Новина українською

Сегодня, 29 января, в Кременчуге состоялся заключительный поединок 32-ого тура УХЛ-Пари-Матч, в котором местный ХК "Кременчук" принимал на своей площадке херсонский "Днепр".

Первый голевой момент в матче случился на пятой минуте возле ворот гостей. На 8 минуте "горожане" смогли открыть счет в матче. Гости быстро сравняли счет - воспользовавшись ошибкой вратаря, форвард "Днепра" Янишевский забросил шайбу в пустые ворота.

Постепенно игра начала выравниваться, ближе к концу первого периода кременчужане перехватили инициативу, и за 36 секунд до сирены точный бросок Александрова вывел хозяев площадки вперед – 2:1.

Второй и третий периоды прошли полностью с преимуществом хоккеистов "Кременчука". До финальной сирены был установлен ничейный счет на табло. Такие же цифры продолжали гореть и после дополнительной пятиминутки.

Победитель сегодняшнего поединка определился лишь в серии буллитов, где более удачливее и мастеровитей оказались кременчужане. Хозяева с четырех бросков забросили три, а гости с трех – не одного.

"Кременчук" - "Днепр" 3:2 ПБ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

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В статье: ХК Кременчуг ХК Днепр (Херсон)
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