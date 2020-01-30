Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вашингтон проиграл Нэшвиллу, победы Тампы и Ванкувера
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Вашингтон – Нэшвилл – 4:5 (2:3, 2:0, 0:2)
Даллас – Торонто – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Эдмонтон – Калгари – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Анахайм – Аризона – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Сан-Хосе – Ванкувер – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...