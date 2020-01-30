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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон проиграл Нэшвиллу, победы Тампы и Ванкувера

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон проиграл Нэшвиллу, победы Тампы и Ванкувера
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Вашингтон – Нэшвилл – 4:5 (2:3, 2:0, 0:2)

Даллас – Торонто – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Эдмонтон – Калгари – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Анахайм – Аризона – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Сан-Хосе – Ванкувер – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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