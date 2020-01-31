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НХЛ. Нэшвилл одолел Нью-Джерси, Монреаль справился с Баффало

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Нэшвилл одолел Нью-Джерси, Монреаль справился с Баффало
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Баффало – Монреаль – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 5:6 (1:2, 3:1, 1:2)

Аризона – Лос-Анджелес – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Нэшвилл Предаторз
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