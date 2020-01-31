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В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного сооружения обрушилась крыша
На месте руин планируется ледовая арена ЧМ по хоккею, который у России отобрали
Во время демонтажных работ на спортивно-концертном комплексе "Петербургский" в городе Санкт-Петербург незапланированно и спонтанно обвалилась крыша. Об этом сообщает местное СМИ "Фонтанка" путем публикаций в группах соцсетей и на своем сайте. Отмечается, что в момент обрушения на крыше объекта работал минимум один работник, который в итоге оказался под руинами и погиб.
Отметим, что заказчик демонтажных работ на сооружении – компания "СКА Арена". Ранее заказчики представили проект нового здания, которое планируют построить на месте демонтированного СКК. Планируется построить там ледовую арену к чемпионату мира по хоккею 2023, хотя известно, что в начале года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал Россию из всех крупных соревнований, отобрав у страны-агрессора и страны-мошенника права принимать у себя спортивные мероприятия. В том числе и чемпионат мира по хоккею 2023.