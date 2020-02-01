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НХЛ. Питтсбург в овертайме дожимает Филадельфию, Каролина дома уступает Вегасу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Питтсбург" - "Филадельфия"
4 - 3 после ОТ (0-1; 3-1; 0-1; 1-0)
"Рейнджерс" - "Детройт"
4 - 2 (0-0; 3-0; 1-2)
"Каролина" - "Вегас"
3 - 4 (0-2; 1-0; 2-2)
"Оттава" - "Вашингтон"
3 - 5 (0-2; 2-1; 1-2)
"Виннипег" - "Бостон"
1 - 2 (1-1; 0-0; 0-1)
"Эдмонтон" - "Сент-Луис"
4 - 2 (2-0; 0-1; 2-1)
"Анахайм" - "Тампа-Бэй"
3 - 4 (2-2; 0-1; 1-1)
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