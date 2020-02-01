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УХЛ. Днепр на выезде громит Белый Барс, Ледяные Волки уступают Кременчугу
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей 33 тура Украинской хоккейной лиги:
1) "Белый Барс" - "Днепр Х."
1 - 5 (0-2; 0-2; 1-1)
1 период: 0-1 Дорофеев (16,45); 0-2 Шибаев (19,01)
2 период: 0-3 Коваленко (06-53); 0-4 Шибаев (17,15)
3 период: 0-5 Кузьмик (02,24); 1-5 Шиманский (12,34)
2) "Ледяные Волки" - "Кременчуг"
2 - 6 (2-3; 0-0; 0-3)
1 период: 1-0 Микульчик (04,48); 1-1 Киселев (06,44); 1-2 Ворона (08,11); 1-3 Григорян (09,24); 2-3 Микульчик (14,55)
2 период: 0-0
3 период: 2-4 Толстушко (11,21); 2-5 Орлов (13,38); 2-6 Толстушко (19,02)
Турнирная таблица УХЛ: