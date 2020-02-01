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УХЛ. Днепр на выезде громит Белый Барс, Ледяные Волки уступают Кременчугу

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Днепр на выезде громит Белый Барс, Ледяные Волки уступают Кременчугу
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей 33 тура Украинской хоккейной лиги:

1) "Белый Барс" - "Днепр Х."

1 - 5 (0-2; 0-2; 1-1)

1 период: 0-1 Дорофеев (16,45); 0-2 Шибаев (19,01)

2 период: 0-3 Коваленко (06-53); 0-4 Шибаев (17,15)

3 период: 0-5 Кузьмик (02,24); 1-5 Шиманский (12,34)

2) "Ледяные Волки" - "Кременчуг"

2 - 6 (2-3; 0-0; 0-3)

1 период: 1-0 Микульчик (04,48); 1-1 Киселев (06,44); 1-2 Ворона (08,11); 1-3 Григорян (09,24); 2-3 Микульчик (14,55)

2 период: 0-0

3 период: 2-4 Толстушко (11,21); 2-5 Орлов (13,38); 2-6 Толстушко (19,02)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Днепр на выезде громит Белый Барс, Ледяные Волки уступают Кременчугу - изображение 1
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