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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон крушит Миннесоту, Рейнджерс минимально побеждает Детройт

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон крушит Миннесоту, Рейнджерс минимально побеждает Детройт
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Айлендерс" - "Ванкувер"

3 - 4 после ОТ (1-1; 1-2; 1-0; 0-1)

"Баффало" - "Коламбус"

2 - 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)

"Монреаль" - "Флорида"

4 - 0 (1-0; 2-0; 1-0)

"Виннипег" - "Сент-Луис"

5 - 2 (1-0; 2-0; 2-2)

"Детройт" - "Рейнджерс"

0 - 1 (0-1; 0-0; 0-0)

Нью-Джерси - Даллас

2 - 3 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 0-1)

"Торонто" - "Оттава"

2 - 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)

"Филадельфия" - "Колорадо"

6 - 3 (2-0; 1-2; 3-1)

"Аризона" - "Чикаго"

2 - 3 после Б (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 0-2)

"Миннесота" - "Бостон"

1 - 6 (0-1; 0-3; 1-2)

"Нэшвилл" - "Вегас"

0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Калгари" - "Эдмонтон"

3 - 8 (1-3; 2-3; 0-2)

"Лос-Анджелес" - "Анахайм"

1 - 3 (0-1; 1-2; 0-0)

"Сан-Хосе" - "Тампа-Бэй"

0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)

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В статье: НХЛ
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