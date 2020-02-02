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НХЛ. Бостон крушит Миннесоту, Рейнджерс минимально побеждает Детройт
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Айлендерс" - "Ванкувер"
3 - 4 после ОТ (1-1; 1-2; 1-0; 0-1)
"Баффало" - "Коламбус"
2 - 1 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)
"Монреаль" - "Флорида"
4 - 0 (1-0; 2-0; 1-0)
"Виннипег" - "Сент-Луис"
5 - 2 (1-0; 2-0; 2-2)
"Детройт" - "Рейнджерс"
0 - 1 (0-1; 0-0; 0-0)
Нью-Джерси - Даллас
2 - 3 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 0-1)
"Торонто" - "Оттава"
2 - 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
"Филадельфия" - "Колорадо"
6 - 3 (2-0; 1-2; 3-1)
"Аризона" - "Чикаго"
2 - 3 после Б (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 0-2)
"Миннесота" - "Бостон"
1 - 6 (0-1; 0-3; 1-2)
"Нэшвилл" - "Вегас"
0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Калгари" - "Эдмонтон"
3 - 8 (1-3; 2-3; 0-2)
"Лос-Анджелес" - "Анахайм"
1 - 3 (0-1; 1-2; 0-0)
"Сан-Хосе" - "Тампа-Бэй"
0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)