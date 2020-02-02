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Настоящие бойцы: Вратари Калгари и Эдмонтона вспомнили былые традиции. Видео

Хоккей
(1 голосов)

Настоящая драка

Настоящие бойцы: Вратари Калгари и Эдмонтона вспомнили былые традиции. Видео
UA-Футбол
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В матче Национальной хоккейной лиги между командами "Калгари" и "Эдмонтон" произошла драка вратарей. После того, как против голкипера "Калгари" совершил грубый фол напарник соперника Сен Ганье, первый поехал выяснять отношения со всеми подряд.

Пока Тэлбот дрался с игроками другой команды незаметно в центр поля подъехал вратарь оппонентов. И тут началось:

Результаты тура НХЛ вы можете наблюдать здесь.

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В статье: Калгари Флеймз Эдмонтон Ойлерз
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