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Настоящие бойцы: Вратари Калгари и Эдмонтона вспомнили былые традиции. Видео
Настоящая драка
В матче Национальной хоккейной лиги между командами "Калгари" и "Эдмонтон" произошла драка вратарей. После того, как против голкипера "Калгари" совершил грубый фол напарник соперника Сен Ганье, первый поехал выяснять отношения со всеми подряд.
Пока Тэлбот дрался с игроками другой команды незаметно в центр поля подъехал вратарь оппонентов. И тут началось:
Результаты тура НХЛ вы можете наблюдать здесь.
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