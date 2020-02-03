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НХЛ. Питтсбург огорчил Вашингтон, Каролина справилась с Ванкувером
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Вашингтон – Питтсбург – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Каролина – Ванкувер – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1)
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