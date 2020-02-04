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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Даллас, Флорида и Филадельфия побеждают на выезде

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Даллас, Флорида и Филадельфия побеждают на выезде
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Рейнджерс – Даллас – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Торонто – Флорида – 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Детройт – Филадельфия – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Даллас Старс
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