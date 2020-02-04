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НХЛ. Даллас, Флорида и Филадельфия побеждают на выезде
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Рейнджерс – Даллас – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Торонто – Флорида – 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)
Детройт – Филадельфия – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
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