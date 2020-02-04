Сборная Украины перед стартом олимпийской квалификации потеряла пятерых игроков

Голкипер Олег Петров (Днепр), защитники Юрий Сильницкий (Донбасс), Владислав Грицких (Кременчуг), Сергей Афанасьев (Днепр) и форвард Илья Коренчук (Донбасс), не помогут сборной Украины в ближайших матчах отбора на Олимпийские игры, сообщает портал XSPORT.

Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на вышеперечисленных игроков по одной простой причине – у них нет украинских паспортов.

Федерация хоккея Украины заниматься вопросом натурализации пятерых хоккеистов начала только 10 января. Подготовить необходимые документы ФХУ не успела. Президент федерации Анатолий Брезвин от комментариев отказался.

Матчи олимпийской квалификации в Казахстане сборная Украины проведет с 6 по 9 февраля. Соперниками «сине-желтых» станут Казахстан, Польша и Нидерланды.