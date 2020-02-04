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Динамо потерпело сокрушительное поражение от Ледяных Волков

Хоккей
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Гости не смогли забросить ни единой шайбы

Динамо потерпело сокрушительное поражение от Ледяных Волков
Новина українською

В матче 31-го тура УХЛ, который был перенесен, "Ледяные Волки" одолели харьковский МХК "Динамо".

В первом периоде хозяева показали боевой настрой и за первые 10 минут матча отличились заброшенными шайбами Арсений Гиндулин и Рамазан Алдамжаров. Далее Валерий Мкртчян и Денис Мостовой довели дело до разгрома.

Во втором периоде счет стал 6:0. При этом у гостей был шанс забросить шайбу престижа, но свои моменты они не реализовали.

В заключительные 20 минут харьковчани пропустили шесть безответных шайб.

"Ледяные Волки" – МХК "Динамо" 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)

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В статье: ХК Ледяные Волки МХК Динамо Харьков
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