Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо потерпело сокрушительное поражение от Ледяных Волков
Гости не смогли забросить ни единой шайбы
В матче 31-го тура УХЛ, который был перенесен, "Ледяные Волки" одолели харьковский МХК "Динамо".
В первом периоде хозяева показали боевой настрой и за первые 10 минут матча отличились заброшенными шайбами Арсений Гиндулин и Рамазан Алдамжаров. Далее Валерий Мкртчян и Денис Мостовой довели дело до разгрома.
Во втором периоде счет стал 6:0. При этом у гостей был шанс забросить шайбу престижа, но свои моменты они не реализовали.
В заключительные 20 минут харьковчани пропустили шесть безответных шайб.
"Ледяные Волки" – МХК "Динамо" 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)