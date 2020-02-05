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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон обыграл Лос-Анджелес, Бостон разбил Ванкувер

Хоккей
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За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон обыграл Лос-Анджелес, Бостон разбил Ванкувер
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Бостон – Ванкувер – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Баффало – Колорадо – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Айлендерс – Даллас – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Тампа-Бэй – Вегас – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Вашингтон – Лос-Анджелес – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Оттава – Анахайм – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

Миннесота – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Сент-Луис – Каролина – 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Аризона – Эдмонтон – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Калгари – Сан-Хосе – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Нью-Джерси – Монреаль 4:5 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по буллитам – 0:1)

Коламбус – Флорида 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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