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НХЛ. Вашингтон обыграл Лос-Анджелес, Бостон разбил Ванкувер
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата.
Бостон – Ванкувер – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Баффало – Колорадо – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Айлендерс – Даллас – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Тампа-Бэй – Вегас – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Вашингтон – Лос-Анджелес – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Оттава – Анахайм – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Миннесота – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Сент-Луис – Каролина – 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Аризона – Эдмонтон – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Калгари – Сан-Хосе – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Нью-Джерси – Монреаль 4:5 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по буллитам – 0:1)
Коламбус – Флорида 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)