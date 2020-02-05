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Звезда Вашингтона оформил хет-трик за 4 минуты

Хоккей
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Александр Овечкин набрал сумасшедшую форму.

Звезда Вашингтона оформил хет-трик за 4 минуты
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В домашнем матче против Лос-Анджелеса лидеру Вашингтона понадобилось всего 4 минуты и 24 секунды, чтобы трижды расписаться в воротах Кингз. Кэпиталз выиграли игру со счетом 4:2.

Этот хет-трик стал для Овечкина 27-м в карьере. По этому показателю россиянин поднялся на 8-е место в истории лиги.

Овечкин забросил 14 шайб в 8 последних матчах и возглавил гонку лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Попутно Александр Овечкин стал лишь вторым игроком в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки с как минимум 40 шайбами в 11 сезонах.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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