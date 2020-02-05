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УХЛ: Ледяные Волки получили техническое поражение за матч с МХК Динамо

Хоккей
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Когда разгромил соперника, но проиграл.

УХЛ: Ледяные Волки получили техническое поражение за матч с МХК Динамо
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Ледяные Волки в перенесенном матче 31-го тура УХЛ со счетом 12:0 разбили харьковское Динамо.

Позже выяснилось, что киевляне в этой игре задействовали 11 полевых игроков-легионеров, в то время как регламент УХЛ допускает не более 10-х иностранцев.

"В матче №93 между командами Ледяные Волки и МХК Динамо, который состоялся 4 февраля 2020 года, киевский клуб допустил нарушение пункта 2 статьи 29 Спортивного регламента чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2019/20, а именно: в заявке команды Ледяные Волки находилось более 10 полевых хоккеистов-легионеров.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 14 Дисциплинарного регламента чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2019/20, результат матча №93 считается аннулированным, а команде Ледяные Волки засчитано техническое поражение", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УХЛ.

Ледяные Волки в турнирной таблице УХЛ занимают 5-е место (5 побед в 33 матчах). МХК Динамо замыкает турнирную таблицу с разницей забитых/пропущенных шайб 42-275.

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В статье: УХЛ ХК Ледяные Волки МХК Динамо Харьков
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